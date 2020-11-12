السيناتور ساندرز يبحث عن دور في حكومة بايدن للدفاع عن العمال

صرح السيناتور اليساري، بيرني ساندرز، بأنه مستعد لترأس وزارة العمل، وقال إنه "سيبذل قصارى جهده لحماية الأسر العاملة، التي باتت مهددة".

وقال ساندرز السيناتور عن ولاية فيرمونت، في تصريح لقناة "سي إن إن": "أريد أن أبذل قصارى جهدي لحماية الأسر العاملة المهددة في هذا البلد - سواء في مجلس الشيوخ أو إدارة بايدن. دعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك... ما إذا كنت سأتمتع بالصلاحيات التي ستمكنني من الدفاع عن حقوق أسر العمال والنضال من أجلها".

وأصدرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق قائمة بأسماء السياسيين المتوقع أن يشغلوا مناصب في إدارة بايدن الديمقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تمت يوم 3 من الشهر الجاري، وأشارت الصحيفة إلى أن ساندرز يمكن أن يتولى منصب وزير العمل.

تجدر الإشارة إلى أن ساندرز، تقدم إلى جانب بايدن، بطلب ترشيحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وفي 8 أبريل، انسحب من السباق الانتخابي، وساند بعد ذلك جو بايدن، المرشح الديمقراطي.

المصدر: وكالات