بايدن يؤكد التزام واشنطن بحل أزمة كوريا الشمالية

اتفق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، على التعاون لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية بينهما اليوم الخميس.

وقال الرئيس مون لبايدن: " لنتواصل بصورة وثيقة من أجل التقدم في التحالف الكوري الأمريكي وتحقيق إخلاء الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام فيها، فرد عليه بايدن بأنه سيتعاون معه بصورة وثيقة لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، كانغ مين-سوك، إن الرئيس مون والرئيس الأمريكي المنتخب بايدن تحدثا عن ذلك أثناء مكالمة هاتفية أجريت بينهما لمدة 14 دقيقة منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس.

وأكد بايدن على أهمية التحالف الكوري الأمريكي قائلا: " إن كوريا الجنوبية هي محور جوهري للأمن والازدهار في المحيطين الهندي والهادي، وسنحافظ على تعهدات التحالف مع كوريا الجنوبية".

وعبر الرئيس مون عن امتنانه لزيارة بايدن للنصب التذكاري لقدامى المحاربين الأمريكيين في الحرب الكورية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا ، قائلا إنه تأكد مجددا من متانة التحالف القائم بين البلدين، وتقدم بشكره على اهتمام بايدن بسياسة إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ.

وقال بايدن إنه يتطلع الى التعاون الوثيق بين البلدين من أجل مواجهة كورونا وتأمين الصحة وانتعاش الاقتصاد العالمي وتغير المناخ والديمقراطية والازدهار والسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وعبر بايدن عن تقديره لمواجهة كوريا لفيروس كورونا، قائلا إن بلاده تواجه كورونا على غرار ما قامت به كوريا الجنوبية، متعهدا ببذل جهوده للحد من وتيرة انتشار كوفيد-19 حتى انطلاق الإدارة الجديدة في يناير من العام القادم.

وحول نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، قال مون إنها تعكس تطلعات عالية من الشعب الأمريكي للرئيس المنتخب الذي يتمتع بخبرات طويلة في إدارة الدولة وبروح القيادة المميزة.

كما اتفق مون وبايدن على لقائهما في أقرب موعد ممكن بعد تنصيب الرئيس المنتخب بايدن في يناير من العام القادم.

المصدر: يونهاب