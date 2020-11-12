جهاز الأمن القومي في أرمينيا ينفي إصابة رئيسه بنوبة قلبية

نفى جهاز الأمن القومي الأرمني، صحة المعلومات، التي تحدثت عن إصابة رئيسه، أرمين أبازيان، بنوبة قلبية.

وقال جهاز الأمن القومي، في بيان نشره في صفحته على "فيسبوك"، إن الأخبار التي تحدثت عن إصابة أبازيان بنوبة قلبية لا تتوافق مع الواقع.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام أرمنية عن نقل أبازيان إلى المستشفى بسبب إصابته بنوبة قلبية.

وتم تعيين أبازيان رئيسا لجهاز الأمن القومي في 8 نوفمبر، بعد إقالة ميكائيل هامباردزوميان من منصب القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي، بناء على اقتراح رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي