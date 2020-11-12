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السفارة الأمريكية تعتذر لإسلام آباد على إعادة نشر تغريدة زعيم المعارضة الباكستانية

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السفارة الأمريكية تعتذر لإسلام آباد على إعادة نشر تغريدة زعيم المعارضة الباكستانية
Reuters Mohsin Raza
العلم الباكستاني - أرشيف
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اعتذرت السفارة الأمريكية في إسلام أباد عن إعادة نشر "تغريدة" للبيان المناهض للحكومة الذي أدلى به أحسن إقبال، الأمين العام لحزب "الرابطة الإسلامية" الباكستاني المعارض.

وكتبت السفارة على "تويتر" "منشور اعتذار"، وذكرت أنه "تم اختراق الموقع".

وقالت: "تم الدخول إلى الحساب الخاص بالسفارة الأمريكية دون إذن. ولا تدعم السفارة الأمريكية نشر أو إعادة تغريد الرسائل السياسية. ونعتذر عن أي سوء فهم قد يكون نشأ بسبب النشر غير المصرح به".


ووفقا لصحيفة "تريبيون" المحلية، "نشر إقبال على تويتر مشاهد لمقال لصحيفة (واشنطن بوست) بعنوان.. هزيمة ترامب ضربة للديماغوجيين والديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم".

وعلق: "لدينا أيضا واحد في باكستان. قريبا سيشيرون له إلى الباب".

وتعتقد وسائل الإعلام الباكستانية، أنه كان يشير إلى رئيس الوزراء الحالي عمران خان.

المصدر: "وكالات"

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