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روسيا تطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي على تفاصيل الاتفاق حول قره باغ

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روسيا تطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي على تفاصيل الاتفاق حول قره باغ
AFP Eskinder DEBEBE / UNITED NATIONS
جلسة لمجلس الأمن الدولي (صورة من الأرشيف)
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بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة يوم الأربعاء الاتفاق حول إنهاء الحرب في قره باغ، الذي وقعت عليها روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الأمم المتحدة قوله، إن "روسيا أطلعت اليوم مجلس الأمن الدولي على الاتفاق حول وقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ الذي توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان".

يذكر أن الاتفاق الذي تم الاعلان عنه ليلة 9 – 10 نوفمبر ينص على نشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس في المنطقة وإقامة مركز روسي تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار وتسليم أرمينيا بعض الأراضي لأذربيجان وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع.

المصدر: تاس

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