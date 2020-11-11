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رئيس المكسيك: من السابق لأوانه تهنئة بايدن وبلادنا ليست مستعمرة

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رئيس المكسيك: من السابق لأوانه تهنئة بايدن وبلادنا ليست مستعمرة
Reuters
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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اعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه من السابق لأوانه تهنئة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، مؤكدا أن بلاده "ليست مستعمرة".

ولفت لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي إلى أنه لا ينحاز لأحد في الانتخابات الأمريكية، وسوف ينتظر لحين النظر في الطعون القانونية التي قدمتها إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب بشأن الانتخابات.

وأضاف: "لا يمكننا إصدار أي شكل من أشكال الاعتراف بحكومة لم تتشكل بعد بصورة قانونية وشرعية، هذا ليس من شأننا. هذا تدخل".

 

المصدر: "رويترز"

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