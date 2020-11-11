كييف تشدد على عقد قمة نورماندي قبل نهاية العام

أخطر المكتب الصحفي لوفد أوكرانيا إلى مجموعة الاتصال الثلاثية، بموقف كييف المتمسك بعقد اجتماع رباعية نورماندي على أرفع المستويات قبل حلول نهاية العام.

وأضاف المكتب في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء عقب اجتماع مجموعة الاتصال: "يعتبر الوفد الأوكراني أنه من المهم للغاية عقد اجتماع قمة جديدة لرباعية نورماندي قبل نهاية هذا العام، لأن ذلك سيشكل قوة دفع قوية لتلخيص نتائج العمل الذي تم تنفيذه على مدار العام، وتحديد السبل السياسية والدبلوماسية لمواصلة تنفيذه".

وقال: "يواصل الوفد الأوكراني تمسكه ببدء إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وهو الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال قمة رباعية نورمادي في باريس مطلع ديسمبر 2019".

المصدر: نوفوستي