معهد "غاماليا": لقاح "فايزر" سيواجه مشاكل لوجستية كبيرة

رجح ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، أن يواجه لقاح "فايزر" مشاكل لوجستية كبيرة، لضرورة تخزينه في درجة حرارة تصل إلى 80 درجة تحت الصفر.

وأشار إلى أن تخزين هذا اللقاح ونقله سيكون أصعب في أوروبا من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" ويتطلب تخزينه 18 درجة تحت الصفر.

ولفت غينتسبورغ إلى أن أساس اللقاح الروسي هو الفيروسات وتم اختباره منذ فترة طويلة وعملت بشكل جيد، في حين أن مدة المناعة التي يشكلها لقاح "فايزر" المعتمد على الحمض النووي الريبي، لم تتم دراستها بشكل معمق بعد.

وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية مؤخرا، أن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة BioNTech الألمانية كان فعالا بنسبة تزيد عن 90 بالمئة في المرحلة الثالثة من التجارب التي شملت 40 ألف شخص.

من جانبه، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يوم الأربعاء، أن فعالية اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ووفقا لنتائج دراسات ما بعد التسجيل، بلغت 92٪، وأن الجانب الروسي قد تلقى حجوزا على لقاح "سبوتنيك V" بواقع مليار جرعة حتى الآن.

المصدر: إنترفاكس