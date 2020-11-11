بولتون: الحزب الجمهوري يدلل ترامب رغم أكاذيبه

دان مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون تدليل الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، رغم أكاذيبه والهجمات التافهة التي يشنها على العملية الانتخابية.

وفي مقال افتتاحي كتبه بولتون في صحيفة "واشنطن بوست"، قال إنه يجب على أي مرشح "مظلوم" أن يقدم في مرحلة ما حججا قانونية صحيحة وأدلة مقنعة لكن ترامب فشل حتى الآن في ذلك، وليس هناك ما يشير إلى أنه يستطيع ذلك".

كما وصف بولتون سلوك ترامب بأنه "هستيريا ما بعد الانتخابات"، موبخا المسؤولين الجمهوريين لـ"تدليله" على الرغم من أكاذيبه، مشيرا الى أن "القضية الأساس هي الضرر الجسيم الذي يسببه لثقة الجمهور في النظام التأسيسي لأمريكا".

المصدر: "الإندبنتدنت"