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مسؤول إيراني يعود عن تصريح حول صادرات بلاده من النفط

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مسؤول إيراني يعود عن تصريح حول صادرات بلاده من النفط
Reuters
تخزين النفط في لإيران
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أوضح نائب رئيس هيئة الميزانية والتخطيط في إيران حميد بور محمدي، أن حديثه عن تصدير بلاده 700 ألف برميل نفط يوميا، يتعلق بخطط الصادرات النفطية في العام القادم.

وكان أعلن محمدي في تصريح لوكالة "فارس" أن طهران صدرت ما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا من النفط منذ مارس الماضي.

وأكد مصدر إيراني بقطاع النفط لوكالة "رويترز"، أنه غير مسموح لأحد في الحكومة الإيرانية بإعطاء أي رقم لمبيعات النفط الخام أثناء العقوبات.

وأضاف: "الرقم قد يتضمن الخام ومبيعات المنتجات البترولية على السواء، ويبدو أن حديث المسؤول الإيراني يستند لقيمة المبيعات التي حصلتها إيران بالدولار وربما يجمع بين الخام ومنتجات البترول."

وانكمشت صادرات النفط الإيرانية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية في عام 2015، وأعادت فرض عقوبات قوضت اقتصاد البلاد وصادرات النفط.

 

المصدر: "رويترز"

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