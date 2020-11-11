 
مباشر

فرنسا.. حصيلة مصابي كورونا في المستشفيات 31946

أخبار العالم

فرنسا.. حصيلة مصابي كورونا في المستشفيات 31946
Reuters Pascal Rossignol
موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4u8

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أن 31946 مصابا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد، وهو رقم قريب من الرقم القياسي 32292 الذي سجل في ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا.

إقرأ المزيد
فرنسا.. 472 وفاة و31477 إصابة جديدة بكورونا
فرنسا.. 472 وفاة و31477 إصابة جديدة بكورونا

وأشار بيان نشرته السلطات الطبية اليوم الأربعاء إلى أن 4803 من المرضى يرقدون في وحدات الإنعاش، وأن 35879 إصابة جديدة تم تسجيلها في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف البيان عن تسجيل 328 حالة وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في فرنسا 42535.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا