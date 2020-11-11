فرنسا.. حصيلة مصابي كورونا في المستشفيات 31946

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أن 31946 مصابا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد، وهو رقم قريب من الرقم القياسي 32292 الذي سجل في ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا.

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وأشار بيان نشرته السلطات الطبية اليوم الأربعاء إلى أن 4803 من المرضى يرقدون في وحدات الإنعاش، وأن 35879 إصابة جديدة تم تسجيلها في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف البيان عن تسجيل 328 حالة وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في فرنسا 42535.

المصدر: رويترز