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رئيس البرلمان الأوكراني يعلن إصابته بفيروس كورونا

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رئيس البرلمان الأوكراني يعلن إصابته بفيروس كورونا
Reuters GLEB GARANICH
رئيس البرلمان الأوكراني، دميتري رازومكوف
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أعلن رئيس البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال رازومكوف على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إنه تلقى نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، لكنه بحالة جيدة.

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الرئيس الأوكراني يعلن إصابته بفيروس كورونا
الرئيس الأوكراني يعلن إصابته بفيروس كورونا

وخلال الأيام الأخيرة أعلن عن إصابة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومدير مكتبه أندريه يرماك ووزير دفاعه أندريه تاران بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء عن تطبيق إجراءات العزل الصحي على نطاق وطني وإجراءات إغلاق مشددة في أيام العطلة الأسبوعية حتى 29 نوفمبر الجاري على الأقل.

وسجلت أوكرانيا 10611 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، إضافة إلى 191 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد نحو 490 ألف حالة، وحصيلة الضحايا 8947 شخصا.

المصدر: وكالات

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