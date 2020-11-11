أثينا: المتوسط يمكن أن يصبح بحرا يوحد الشعوب

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، إن البحر المتوسط "يمكن أن يصبح بحرا يوحد الشعوب عوضا عن تفريقها".

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وقال ميتسوكاكيس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يجري زيارة رسمية لليونان: "في منطقتنا المضطربة" مصر واليونان "مثّلتا نموذجا للسلام والتعاون عبر اتفاق 6 أغسطس حول التحديد الجزئي للمناطق البحرية".

وشدد على أن البلدين ينويان "مواصلة النقاشات حول توسيع هذا الاتفاق".

من جهته اعتبر السيسي أن الاتفاق اليوناني المصري يمثل "خطوة مهمة" في العلاقة الثنائية المبنية على "القانون الدولي".

المصدر: أ ف ب