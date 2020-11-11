كوهين: ترامب لن يعود إلى البيت الأبيض بعد الميلاد ولن يحضر حفل التنصيب

توقع مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير لن يعود إلى البيت الأبيض بعد أن يقضي عطلة عيد الميلاد في منتجع مار ألاغو في فلوريدا.

وفي حديث لقناة "MSNBC"، قال كوهين إن ترامب عادة ما يعود من المنتجع في 5 أو 6 من شهر يناير.

وأضاف: أشك بأنه سيعود إلى واشنطن هذه المرة، و"ترامب لن يذهب إلى حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، لأنه لا يمكن أن يجلس وهو يعلم أن الكاميرات عليه وأن العالم ينظر إليه على أنه خاسر... لا يمكنه فعل ذلك".

المصدر: "The Hill"