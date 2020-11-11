ألمانيا.. بعودة لقصة "الممرض السفاح".. الاشتباه في محاولة ممرض قتل 3 مرضى

اتهمت سلطات ميونيخ بألمانيا بموجب تحقيق أثارته النيابة العامة بالعاصمة البافارية ممرضا بأحد المستشفيات بمحاولة قتل 3 مرضى على الأقل.

ويشتبه في أن الممرض البالغ من العمر 24 سنة أعطى عن قصد جرعات زائدة من الأدوية لهؤلاء المرضى في مستشفى ريشتس دير إيزار في ميونيخ ليحصد إعجاب زملائه من خلال إنعاش المرضى، في قضية تعيد إلى الأذهان قصة "الممرض السفاح" نيلز هوغل.

ولفت معاون انتباه الإدارة إلى تصرفات الممرض الذي يعمل في المستشفى منذ يوليو بعدما لاحظ تدهورا مفاجئا في صحة المرضى.

وبينت فحوص الدم لاحقا حقنهم بجرعات زائدة من دواء لم يوصف لهم.

واثنان من المرضى هما في التسعين من العمر، في حين أن المريضة الثالثة تبلغ 54 عاما، وتحسن وضع اثنين منهم في حين لا يزال الشخص الثالث في العناية الفائقة.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة حوادث كثيرة مماثلة حيث حكم على الممرض السابق نيلز هوغل بالسجن مدى الحياة في يونيو 2019 بعد قتله 85 مريضا على الأقل في مستشفيين في شمال غرب ألمانيا، وتشتبه السلطات في أن حصيلة ضحاياه الفعلية قد تتخطى المئتين.

كما فرض القضاء الألماني عقوبة السجن مدى الحياة على ممرض بولندي يعالج المرضى في منازلهم قتل ثلاثة من مرضاه بجرعات زائدة من الإنسولين.

المصدر: أ ف ب