الصحة العالمية: بلدان الأمريكيتين النامية غير مستعدة لاستخدام لقاح "فايزر" لحاجته لتبريد شديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الدول الأقل نموا في القارة الأمريكية ليست مستعدة للتعامل مع لقاحات كورونا، التي تحتاج لحرارة تخزين منخفضة، كالذي تعمل عليه شركة "فايزر".

وأوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن الدول الأقل نموا في الأمريكتين ليست مستعدة للتعامل مع لقاحات الحمض النووي الريبي، مثل اللقاح الذي طورته شركة "فايزر"، والذي يحتاج إلى درجات حرارة تخزين منخفضة للغاية تصل إلى 70 درجة تحت الصفر.

وأعلنت شركة "فايزر" لصناعة الأدوية مؤخرا أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪ بناء على نتائج التجارب الأولية، فيما يشير الخبراء إلى أن بين خواصه حاجته لحرارة تبريد متدنية، وهو ما لا يتوفر لدى الدول النامية.

المصدر: "رويترز"