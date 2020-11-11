جونسون يصف ترامب بالرئيس السابق

أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه رئيس سابق.

وفي خطاب أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء، تحدث جونسون عن تفاصيل "ممتازة" أجراها مع الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث ناقشا التزام البلدين بحقوق الإنسان، وبحلف شمال الأطلسي ومكافحة تغير المناخ.

وعندما سألت النائبة عن حزب العمال أنجيلا إيجل جونسون، عما إذا كان لديه أي "نصيحة لصديقه المفضل ترامب، الذي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، مما يعتبر أمرا محرجا ويشكل خطرا على الديمقراطية الأمريكية، أجاب جونسون ضاحكا: "أعترف بأنه كان لدي علاقة جيدة بالرئيس السابق".

After @BorisJohnson says he spoke with Pres.-elect Joe Biden, @angelaeagle asks, "Does the PM now have any advice for his erstwhile best friend, Pres. Trump, whose continuing refusal to accept the results is both embarrassing for him and dangerous for American Democracy?" pic.twitter.com/JHZJdr3hk6 — CSPAN (@cspan) November 11, 2020

واعتبر جونسون أنه "من واجب جميع رؤساء الوزراء البريطانيين أن يكون لديهم علاقة جيدة مع البيت الأبيض".

المصدر: "فوربس"