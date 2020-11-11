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ظريف: باكستان تبذل جهودا مطمئنة لحماية الحدود معنا

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ظريف: باكستان تبذل جهودا مطمئنة لحماية الحدود معنا
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إجراءات الحكومة والجيش الباكستانيين بهدف تأمين الحدود المشتركة، مطمئنة لبلاده.

وأضاف ظريف في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية، عقب مباحثاته مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد: "نحن راضون بشأن التعاون الذي تقدمه باكستان حكومة وجيشا بهدف تأمين الحدود، ونثق بقوة البلدين في تقديم أداء أفضل على هذا الصعيد".

وأشار إلى أن إيران ترحب بجهود الجيش الباكستاني لتسييج الحدود، بما في ذلك إنشاء مجموعة من الثكنات العسكرية وأبراج المراقبة الحدودية.

المصدر: "إرنا"

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