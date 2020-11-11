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السويد تحظر بيع الكحول بعد العاشرة ليلا

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السويد تحظر بيع الكحول بعد العاشرة ليلا
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت الحكومة السويدية نيتها حظر بيع الكحول في الحانات والمطاعم والنوادي بعد الساعة العاشرة ليلا، في إطار محاربة كورونا.

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إن الحظر سيمتد من 20 نوفمبر حتى نهاية فبراير القادم وأن بعض الأشخاص بدأوا بتجاهل التوصيات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا والحكومة تحتاج لبذل المزيد من العمل في سبيل مكافحة المرض.

وأوضح لوفين، أن عدوى كورونا نتنشر بسرعة الأمر الذي جعل عدد المصابين في العناية المركزة يزداد للضعف خلال الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن السويد لم تفرض حظرا كاملا كما فعلت معظم دول أوروبا خلال الموجة الأولى من الوباء، وفضلت اتخاذ التدابير الطوعية للسيطرة على الفيروس.

المصدر: وكالات

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