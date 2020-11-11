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بوتين وتوكاييف يبحثان إنتاج لقاح روسي لكورونا في كازاخستان

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بوتين وتوكاييف يبحثان إنتاج لقاح روسي لكورونا في كازاخستان
Sputnik Aleksey Nikolskyi
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخي، قاسم-جومارت توكاييف - صورة أرشيفية
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، سير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة جائحة كورونا.

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وجاء في بيان عن الكرملين أن زعيمي البلدين تناولا "عددا من النقاط الملحة على الأجندة الثنائية، مع التركيز على تفعيل التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك تنظيم إنتاج مشترك للقاحات على أراضي كازاخستان".

المصدر: نوفوستي

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