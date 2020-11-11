البحرية الإسرائيلية تتسلم أولى سفن الصواريخ الحربية "ساعر6" من ألمانيا

في حفل حضره كبار القادة العسكريين، تسلم سلاح البحرية الإسرائيلي اليوم الأربعاء في ألمانيا أولى سفن الصواريخ من نوع "ساعر 6".

وستبدأ السفينة بالإبحار إلى إسرائيل على أن تصل ميناء حيفا بداية الشهر القادم.

وستصل السفينة دون وسائل حربية أو أنظمة دفاعية، بحيث سيتم تجهيزها بالأنظمة العسكرية من صناعة إسرائيلية.

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وتعد سفن "ساعر 6" الأكثر حداثة، ومزودة بقدرات تكنولوجية فائقة ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة.

المصدر: وكالات