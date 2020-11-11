 
مباشر

البحرية الإسرائيلية تتسلم أولى سفن الصواريخ الحربية "ساعر6" من ألمانيا

أخبار العالم

البحرية الإسرائيلية تتسلم أولى سفن الصواريخ الحربية
Reuters
سلاح البحرية الإسرائيلية يتسلم أولى سفن الصواريخ الحربية من نوع "ساعر 6"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4t9

في حفل حضره كبار القادة العسكريين، تسلم سلاح البحرية الإسرائيلي اليوم الأربعاء في ألمانيا أولى سفن الصواريخ من نوع "ساعر 6".

وستبدأ السفينة بالإبحار إلى إسرائيل على أن تصل ميناء حيفا بداية الشهر القادم.

وستصل السفينة دون وسائل حربية أو أنظمة دفاعية، بحيث سيتم تجهيزها بالأنظمة العسكرية من صناعة إسرائيلية.

إقرأ المزيد
"ساعر 6" تنضم قريبا للبحرية الإسرائيلية لحماية حقول الغاز

وتعد سفن "ساعر 6" الأكثر حداثة، ومزودة بقدرات تكنولوجية فائقة ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة.

البحرية الإسرائيلية تتسلم أولى سفن الصواريخ الحربية
البحرية الإسرائيلية تتسلم أولى سفن الصواريخ الحربية
البحرية الإسرائيلية تتسلم أولى سفن الصواريخ الحربية

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا