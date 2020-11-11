الكرملين: إبادة الشعب السوفيتي لا تقل بشاعة عن الهولوكوست

أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، أن الإبادة الجماعية للمدنيين بين شعوب الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى، لا تقل فظاعة عن الهولوكوست.

وأضاف: "خسائر الجيش الأحمر البشرية بلغت 8 ملايين و700 ألف فرد، وإذا احتسبنا الخسائر بين الفدائيين والشرطة وغيرهم من قوى الأجهزة الأمنية، سيكون هذا الرقم أعلى".

وتابع: "إذا اقتطعنا من الرقم الإجمالي لضحايا الاتحاد السوفيتي البالغ 27 مليونا، يكون قد سقط في الحرب 18 مليون مدني. هذه إبادة جماعية فظيعة، ولا تقل بشاعة عن إبادات الهولوكوست، لليهود والصرب والغجر".

المصدر: تاس