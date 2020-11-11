 
مباشر

اجتماع عسكري إسرائيلي يوناني قبرصي حول شرق المتوسط

أخبار العالم

اجتماع عسكري إسرائيلي يوناني قبرصي حول شرق المتوسط
Reuters
اجتماع عسكري إسرائيلي يوناني قبرصي بشأن شرق المتوسط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4t2

يعقد وزراء دفاع قبرص واليونان وإسرائيل اجتماعا ثلاثيا يوم الخميس في نيقوسيا، لبحث تطورات شرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون الثلاثي.

وسيناقش الوزراء شارالامبوس بيتريدس ونيكولاوس باناجيوتوبولوس، وبنجامين غانتس، التطورات في شرق البحر المتوسط وسبل تعزيز التعاون الثلاثي.

EditDelete

من جهتها أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الدفاع بيني غانتس سيتوجه إلى قبرص يوم الخميس، ومن المتوقع أن يجري مناقشة استراتيجية حول المسائل الأمنية مع نظرائه من اليونان وقبرص.

وأشارت إلى أن الاجتماعات ستركز على تطوير وتعميق التعاون الأمني بين الدول إلى جانب دراسة التحديات الإقليمية.

ويتزامن الاجتماع مع زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اليونان.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن اليونان ومصر تتطلعان إلى تدخل أمريكي أكثر حزما في شرق المتوسط في ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

المصدر: وكالة الأنباء القبرصية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا