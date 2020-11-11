اجتماع عسكري إسرائيلي يوناني قبرصي حول شرق المتوسط

يعقد وزراء دفاع قبرص واليونان وإسرائيل اجتماعا ثلاثيا يوم الخميس في نيقوسيا، لبحث تطورات شرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون الثلاثي.

وسيناقش الوزراء شارالامبوس بيتريدس ونيكولاوس باناجيوتوبولوس، وبنجامين غانتس، التطورات في شرق البحر المتوسط وسبل تعزيز التعاون الثلاثي.

EditDelete

من جهتها أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الدفاع بيني غانتس سيتوجه إلى قبرص يوم الخميس، ومن المتوقع أن يجري مناقشة استراتيجية حول المسائل الأمنية مع نظرائه من اليونان وقبرص.

وأشارت إلى أن الاجتماعات ستركز على تطوير وتعميق التعاون الأمني بين الدول إلى جانب دراسة التحديات الإقليمية.

ويتزامن الاجتماع مع زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اليونان.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن اليونان ومصر تتطلعان إلى تدخل أمريكي أكثر حزما في شرق المتوسط في ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

المصدر: وكالة الأنباء القبرصية