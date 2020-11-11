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أذربيجان تنفي إرسال جنود أتراك إلى قره باغ

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أذربيجان تنفي إرسال جنود أتراك إلى قره باغ
Sputnik Ilya Pitalev
السفير الأذربيجاني لدى موسكو، بولاد بلبل أوغلو
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نفى سفيرأأذربيجان في موسكو وجود خطط لإرسال عسكريين أتراك إلى إقليم قره باغ، مؤكدا مشاركة أنقرة روسيا ستنحصر في "المراقبة الفنية" لوقف إطلاق النار من الأراضي الأذربيجانية.

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وفي اتصال هاتفي أجرته معه وكالة RBK الروسية، قال السفير بولاد بلبل أوغلو: "الحديث لا يدور عن إرسال قوات حفظ سلام تركية، أو جنود أتراك. الدور التركي يقتصر على مراقبة فنية لمدى تنفيذ الطرفين إعلان وقف الحرب"، مشيرا إلى أنه لا ضرورة لوجود قوة عسكرية تركية في قره باغ.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام مع الجانب الروسي لمراقبة تطبيق الاتفاق، فيما أعلنت الخارجية الروسية أن عملية حفظ السلام موكلة للقوات الروسية حصرا، بموجب اتفاق وقف الحرب الذي وقعته أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا.

المصدر: تاس + الأناضول

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