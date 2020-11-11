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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مايو

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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مايو
Reuters
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 595 وفاة جديدة بفيروس كورنا اليوم الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ مايو.

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بريطانيا: سنقوم بتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا منذ بداية ديسمبر
بريطانيا: سنقوم بتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا منذ بداية ديسمبر

كما سجلت 22950 إصابة بالفيروس في أحدث الأرقام اليومية ارتفاعا من 20412 يوم أمس الثلاثاء.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال أمس الثلاثاء إن الحكومة طلبت من هيئة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا اعتبارا من بداية ديسمبر.

وأشار إلى أن "نشر اللقاح سيستغرق بعض الوقت"، حيث أن "الأولوية ستكون للشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس".

المصدر: رويترز 

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