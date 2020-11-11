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الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة (صور + فيديو)

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الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة (صور + فيديو)
Reuters
الرئيس الكيني أوهوتو كينياتا
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أصدر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم الأربعاء، مرسوما لإنقاذ شجرة تين عتيقة من القطع نظرا لوقوعها على مسار طريق سريع تموله الصين بالعاصمة نيروبي.

ووصف المرسوم الرئاسي الشجرة التي يعادل ارتفاعها علو أربعة طوابق، بأنها "منارة للتراث الثقافي والبيئي لكينيا".

وقال محمد بادي المدير العام للخدمات بالعاصمة نيروبي في مؤتمر صحفي بالقرب من الشجرة: "صدر الآن مرسوم رئاسي بالحفاظ على هذه الشجرة".

وتعتبر شجرة التين مقدسة لدى جماعة كيكويو العرقية التي تمثل أغلبية السكان في كينيا.

وكان نشطاء البيئة شنوا حملة ضد إزالة الشجرة التي تعترض طريق واياكي بغرب المدينة، حيث يبني المهندسون الطريق السريع فوق الطريق الحالي على أعمدة.

الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة (صور + فيديو)
Reuters
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة (صور + فيديو)
Reuters

المصدر: رويترز

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