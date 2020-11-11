فيديو لجو بايدن أثناء زيارته موسكو عام 1979

تناقلت وسائل الإعلام مقابلة تلفزيونية للفائز المحتمل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الديمقراطي جو بايدن، تم تسجيلها أثناء زيارته الأولى إلى موسكو عام 1979.

وكان بايدن وعمره 36 سنة آنذاك، قد وصل إلى موسكو برفقة ستة سيناتورات من أعضاء لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية، لمناقشة تطبيق الاتفاقية الأمريكية السوفيتية حول تقليص الأسلحة الاستراتيجية.

وقال بايدن في المقابلة: "كان قادتكم منفتحين على التعاون وكرسوا لنا وقتا كبيرا، ومن المؤسف أن علينا أن نغادر في وقت قريب. أرى آفاقا جيدة للعلاقات السوفيتية الأمريكية".

وتم نشر الفيديو ومدته دقيقة واحدة وثلاثون ثانية على قناة تابعة للصندوق الحكومي الروسي للمواد التلفزيونية والإذاعية على "يوتيوب".

المصدر: Lenta.ru