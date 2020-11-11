بولسونارو يجدد التقليل من خطر كورونا رغم إصابته به

حث الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مواطنيه مجددا على عدم التوتر والتهويل لفيروس كورونا في البلاد.

وقال في فعالية أقيمت في العاصمة برازيليا: "يؤسفني وقوع ضحايا لمرض كوفيد-19، أنا آسف حقا، لكننا سنموت جميعا يوما ما، ولا جدوى من تجنب هذه الحقيقة والواقع. يجب أن نتوقف عن كوننا دولة للمنحطين".

ويعرف عن بولسونارو، أنه من أشد المنتقدين لكل ما يتعلق بالاحتياط والوقاية من فيروس كورونا، على الرغم من أنه كان مصابا به.

ووفقا لموقع Worldmeter بلغ عدد المصابين بالفيروس في البرازيل 5.7 مليون شخص، فيما تحتل البرازيل المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند من حيث الإصابات، والثانية بعد الولايات المتحدة في الوفيات.

المصدر: إنترفاكس