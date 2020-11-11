رصد طيور برية مصابة بإنفلونزا الطيور في إنجلترا

أعلنت وزارة البيئة البريطانية أنه تم رصد طيور برية مصابة بإنفلونزا الطيور، جنوب غربي إنجلترا.

وأضاف: "كبير الأطباء البيطريين في بريطانيا أكد أنه خلال المتابعة الروتينية تم رصد سلالة "إتش.5إن.8" من إنفلونزا الطيور لدى عدد قليل جدا من الطيور البرية في جلوسيسترشاير وديفون ودورست".

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وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير بشمال غربي إنجلترا.

المصدر: رويترز