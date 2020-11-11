رصد طيور برية مصابة بإنفلونزا الطيور في إنجلترا
Reuters
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أعلنت وزارة البيئة البريطانية أنه تم رصد طيور برية مصابة بإنفلونزا الطيور، جنوب غربي إنجلترا.
وأضاف: "كبير الأطباء البيطريين في بريطانيا أكد أنه خلال المتابعة الروتينية تم رصد سلالة "إتش.5إن.8" من إنفلونزا الطيور لدى عدد قليل جدا من الطيور البرية في جلوسيسترشاير وديفون ودورست".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير بشمال غربي إنجلترا.
المصدر: رويترز