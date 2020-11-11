 
مباشر

رصد طيور برية مصابة بإنفلونزا الطيور في إنجلترا

أخبار العالم

رصد طيور برية مصابة بإنفلونزا الطيور في إنجلترا
Reuters
رصد طيور برية مصابة بإنفلونزا الطيور بجنوب غرب إنجلترا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4s3

أعلنت وزارة البيئة البريطانية أنه تم رصد طيور برية مصابة بإنفلونزا الطيور، جنوب غربي إنجلترا.

وأضاف: "كبير الأطباء البيطريين في بريطانيا أكد أنه خلال المتابعة الروتينية تم رصد سلالة "إتش.5إن.8" من إنفلونزا الطيور لدى عدد قليل جدا من الطيور البرية في جلوسيسترشاير وديفون ودورست".

إقرأ المزيد
تفشي إنفلونزا الطيور في غرب اليابان
تفشي إنفلونزا الطيور في غرب اليابان

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير بشمال غربي إنجلترا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا