البرلمان الأرمني ينظر في استقالة باشينيان

أعلن في العاصمة الأرمنية يريفان اليوم الأربعاء، أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة بطلب من أحزاب المعارضة، للنظر في استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان على خلفية وقف الحرب مع أذربيجان.

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وقال إيشخان ساغاتيليان ممثل حزب الطاشناق (حزب الاتحاد الثوري الأرمني) أثناء تجمع لأنصار المعارضة قرب مبنى البرلمان اليوم الأربعاء، إن "حزبي أرمينيا المزدهرة وأرمينيا النيرة جمعا الكم الكافي من التوقيعات لعقد جلسة طارئة للبرلمان".

وتشهد أرمينيا مظاهرات حاشدة لأنصار المعارضة يطالب المشاركون فيها برحيل نيكول باشينيان وحكومته على خلفية نتائج النزاع المسلح في إقليم قره باغ.

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وفي وقت سابق قررت 17 حزبا أرمنيا تنظيم مظاهرة اليوم الأربعاء رغم تحذير السلطات من عدم قانونيتها، احتجاجا على توقيع باشينيان اتفاق وقف الحرب مع أذربيجان بوساطة روسية، والذي نص على انسحاب القوات الأرمنية من الإقليم وتسليم ثلاث مناطق في محيط الإقليم لأذربيجان، واحتفاظ بواكو بالمناطق التي سيطرت عليها.

المصدر: إنترفاكس