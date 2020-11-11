خبراء صينيون: الصواريخ الروسية قادرة على إسقاط "إف-35" مهما كان ارتفاعها وسرعتها

أكد خبراء صينيون أن روسيا قادرة على إسقاط مقاتلات "إف-35" الشبح الأمريكية، باستخدام منظومة رادار جديدة تكشف الأهداف الشبحة على بعد 600 كم، مهما كانت ارتفاعاتها وسرعاتها.

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وأشار الخبراء في مقالة نشرها موقع "سينا" الإخباري، إلى أن المقاتلة المذكورة تتميز بمستوى عال من التخفي وإمكانية الوصول إلى هدفها، لكن روسيا نجحت في تطوير"عدو لدود" لهذا النوع من الطائرات، وهو منظومة "نيبو - أو" للكشف الراداري.

وأشار الخبراء إلى أن المنظومة الروسية قادرة على الكشف عن أهداف طائرة على ارتفاع 75 ألف متر وعلى مسافة 600 كم، بما يتيح تتبعها واستهدافها بصواريخ "إس-400" أو "بانتسير-إس 1" المضادتين للأهداف الجوية والصاروخية.

وختمت المقالة بأن "روسيا تمتلك حاليا أكثر الرادارات حداثة وعددا كبيرا من الصواريخ الفعالة، أما دفاعها الجوي فيمكن وصفه بأنه كثيف جدا".

و"نيبو-أو" مخصصة للكشف عن الطائرات والصواريخ المجنحة والموجهة، بما فيها الصغيرة فرط الصوتية والبالستية وعالية التخفي، على مسافة تصل 600 كم.

كما تضمن المنظومة تحديد البلد صاحب الهدف الجوي ومكافحة أجهزة تشويشه مهما كانت نشطة.

المصدر: نوفوستي