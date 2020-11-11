"إديسون ريسيرتش": ترامب يفوز بولاية ألاسكا رغم خسارته أمام بايدن

توقعت شركة "إديسون ريسيرتش" يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ألاسكا.

إقرأ المزيد

ولفتت Edison Research إلى أن منح أصوات الهيئة الانتخابية الثلاثة في ألاسكا لترامب لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر.

ولم يتنازل ترامب عن الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أيام من إعلان شركة Edison Research أن منافسه الديموقراطي جو بايدن قد تجاوز عدد أصوات الهيئة الانتخابية البالغ 270 اللازمة لتولي الرئاسة.

المصدر: رويترز