"لو فيغارو": مارين لوبان لا تنوي الاعتراف بفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

أكدت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، مارين لوبان، "لا تعترف إطلاقا" بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن لوبان قولها: "أنا من بين أولئك الذين لا يهنئون الرئيس الأمريكي المقبل، لأنني لا أعتقد أنه يمكن اعتبار المباراة انتهت، إذا لم ينته الوقت الإضافي بعد".

وأوضحت: "إذا كانت هناك دعاوى قضائية، فمن الضروري اتخاذ قرار بشأنها".

وأشارت، إلى أنها "لا تتفاجأ بهذا الإجماع الإعلامي وبعض السياسيين المستعجلين لإعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، رغم أنه كما نعلم، هناك دعاوى قضائية تنظرها المحاكم حاليا".

وأعلن بايدن فوزه بالانتخابات السبت الماضي، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، لم يعترف الرئيس الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات، متهما الديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات".

المصدر: "إنترفاكس"