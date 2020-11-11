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تأهب إسرائيلي وتغيير حركة الطيران بمطار بن غوريون في ذكرى اغتيال أبو العطا

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تأهب إسرائيلي وتغيير حركة الطيران بمطار بن غوريون في ذكرى اغتيال أبو العطا
عرب 48
القيادي في الجهاد الإسلامي الذي أغتيل العام الماضي بهاء أبو العطا
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب استعدادا لحدوث تصعيد أمني في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

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وشغل الجيش الإسرائيلي بطاريات "القبة الحديدية" في جنوب إسرائيل، إثر توقعات باحتمال إطلاق نشطاء الجهاد الإسلامي قذائف صاروخية.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه جرى رفع حالة التأهب في مطار بن غوريون في اللد، حيث تم تغيير مسارات حركة الطيران، وهو أمر يحدث فقط في حالات جهوزية أمنية استثنائية أو جولات قتال في قطاع غزة.

وأشار موقع "واللا" الإلكتروني إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن مجموعة داخل الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي تعتقد أن رد الحركة على اغتيال أبو العطا لم يكن كافيا، وأنها ستسعى إلى الانتقام في الذكرى السنوية للاغتيال التي تصادف غدا.

المصدر: عرب 48

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