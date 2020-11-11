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ترودو: كندا لن تذعن لـ "الدبلوماسية القسرية" الصينية

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ترودو: كندا لن تذعن لـ
Reuters
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده لن تستسلم لضغوط الصين بشأن قضية المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وانزهو التي اعتقلت في كندا بأمر من الولايات المتحدة قبل نحو عامين.

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وأضاف ترودو خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" على الإنترنت: "نحن لا نؤمن بالدبلوماسية القسرية ... نعتقد في الواقع بشدة أنه إذا بدأت بالاستسلام لهذا النوع من الضغط، فسوف تترك نفسك في وضع أسوأ على المدى الطويل".

وقال "الصين لا تزال تعتقد أنه بإمكانها فقط ممارسة ضغوط كافية علينا وسوف نستسلم، لكن هذا بالضبط عكس موقفنا".

وتسببت القضية في حالة من الجمود الدبلوماسي بين كندا والصين، التي اعتقلت بعد فترة وجيزة من اعتقال منغ مواطنين كنديين، مايكل سبافور ومايكل كوفريغ، بتهم التجسس.

ونفت منغ التهم الموجهة إليها في الولايات المتحدة وتحارب تسليمها من الإقامة الجبرية في فانكوفر.

 

المصدر: رويترز

 

 

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