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ترودو يتطلع إلى العمل مع بايدن بشأن تغير المناخ

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ترودو يتطلع إلى العمل مع بايدن بشأن تغير المناخ
Reuters
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 قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه يتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن تغير المناخ والقضايا الاقتصادية، لكن التركيز المباشر سينصب على التعامل مع كورونا.

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وقال ترودو في مؤتمر استضافته صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن كندا تمكنت على مدى السنوات الأربع الماضية من تجديد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، "حتى مع وجود رئيس أمريكي كان لا يمكن التنبؤ به إلى حد ما وحمائي".

وأضاف: "أتطلع إلى أن أكون قادرا على التحدث مع الرئيس الجديد حول تغير المناخ، وحول بعض أولوياتنا، لكن وظيفتي هي العمل مع من ينتخبهم الأمريكيون وقد تمكنا من القيام بذلك خلال السنوات الأربع الماضية، وسنواصل القيام بذلك في السنوات القادمة"، مضيفا أنه يثق في عملية الانتخابات الأمريكية.

المصدر: رويترز 

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