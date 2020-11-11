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أردوغان: وقعنا اتفاقا مع روسيا لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ

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أردوغان: وقعنا اتفاقا مع روسيا لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ
Reuters
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع اتفاق مع روسيا لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ، مشيرا إلى أن تركيا ستشارك في "قوة حفظ السلام" لمراقبة تطبيق الاتفاق.

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وقال أردوغان إنه بموجب الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا، سيتم تسليم أراضي أذربيجان المحتلة والأجزاء غير المحررة من قره باغ للجيش الأذربيجاني.

ولفت إلى أنه سيتم فتح طريق بين أذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، وطريق آخر بين أرمينيا وهانكنت في قره باغ.

 وأكد أردوغان أن عودة المهجرين الأذربيجانيين إلى أراضيهم ستتم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، مشيرا إلى أن بلاده ستشارك في "قوة حفظ السلام" مع الجانب الروسي لمراقبة تطبيق الاتفاق بين باكو ويريفان.

 وأكد الرئيس التركي أن تركيا ساهمت في إنهاء احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ من خلال دعم أذربيجان ماديا ومعنويا.

المصدر: الأناضول

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