وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني من دمشق: لبنان أقر خطة لعودة النازحين تتوافق مع المعايير الدولية

أعلن رئيس الوفد اللبناني إلى المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين في دمشق، أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة لعودة النازحين تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حق النازح بالعودة محفوظ الكرامة.

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وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، خلال ال​مؤتمر​ إنه "من حق ​النازحين​ العودة إلى وطنهم وتأكيدا على أهمية التنسيق مع ​الدولة السورية​ قمنا في ​الحكومة اللبنانية​ سابقا بإقرار خطة وطنية لعودة النازحين الآمنة والكريمة كحل طويل ومستدام".

ولفت المشرفية إلى أن "التجارب الدولية للحلول السياسية لعودة اللاجئين غير مشجعة والعودة التلقائية مستمرة وتجري بتعاون وتنسيق بين الأمن العام اللبناني ونظيره السوري وتراجعت نسبتها بسبب فيروس ​كوفيد 19​".

ورأى المشرفية أن "هذا المؤتمر يعكس النية الصادقة للدولة السورية بالعمل على العودة الآمنة للنازحين"، معتبرا أنه "منذ بداية الأزمة في سوريا استضاف لبنان عددا كبيرا من الأشقاء السوريين وشكل عدد النازحين رقما قياسيا بالنسبة إلى مساحة لبنان، بحيث فاق عددهم ثلث عدد سكان لبنان".

ولفت الى أن "الأكلاف المباشرة وغير المباشرة للنزوح بلغت حوالي 40 مليار دولار نتيجة الضغط على الخدمات والمواد المدعومة، بينما الحاجات فاقت الدعم الذي تلقاه لبنان من المجتمع الدولي".

من جهة أخرى، عقد المشرفية اجتماعا مع نظيرته السورية لبحث مستجدات ملف النزوح.

المصدر: الوطنية للإعلام