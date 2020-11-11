مسؤول إيراني: متوسط صادراتنا النفطية يبلغ 700 ألف برميل يوميا منذ مارس

أكد نائب رئيس منظمة الميزانية والتخطيط في إيران حميد بورمحمدي اليوم الأربعاء، أن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 700 ألف برميل يوميا منذ مارس الماضي.

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وأشار محمدي لـ"وكالة أنباء فارس"، إلى أن "ذلك يأتي رغم استراتيجية الضغوط القصوى التي تطبقها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الرامية لتصفير صادرات النفط الإيراني".

حيث أعادت واشنطن كافة إجراءات الحظر ضد طهران، واستهدفت بشكل أساسي قطاع النفط، منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بشكل أحادي في العام 2018.

المصدر: "وكالة أنباء فارس"