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مسؤول إيراني: متوسط صادراتنا النفطية يبلغ 700 ألف برميل يوميا منذ مارس

مال وأعمال

مسؤول إيراني: متوسط صادراتنا النفطية يبلغ 700 ألف برميل يوميا منذ مارس
Reuters Raheb Homavandi
العلم الإيراني أمام محطة نفط
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أكد نائب رئيس منظمة الميزانية والتخطيط في إيران حميد بورمحمدي اليوم الأربعاء، أن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 700 ألف برميل يوميا منذ مارس الماضي.

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 وأشار محمدي لـ"وكالة أنباء فارس"، إلى أن "ذلك يأتي رغم استراتيجية الضغوط القصوى التي تطبقها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الرامية لتصفير صادرات النفط الإيراني".

حيث أعادت واشنطن كافة إجراءات الحظر ضد طهران، واستهدفت بشكل أساسي قطاع النفط، منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بشكل أحادي في العام 2018.

 

المصدر: "وكالة أنباء فارس"

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