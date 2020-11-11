رئيسة وزراء نيوزيلندا: "خططي للزواج لن تكون في الوقت العاجل"

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأربعاء، أن لديها خططا لحفل زفافها، لكنها لم تحدد موعدا له بعد.

إقرأ المزيد

وقالت أردين للصحفيين في تعليق حول مخططات الزواج: "عندنا بعض الخطط، لكنها لن تكون في القريب العاجل".

وأضافت: "قد نحتاج لإطلاع أسرتينا وأصدقائنا على بعض خططنا، قبل أن نقوم بالأمر بشكل أوسع".

وتبلغ أردين من العمر 40 عاما، وهي مخطوبة لمقدم البرامج التلفزيونية كلارك جيفورد، 44 عاما، ولديهما ابنة في الثانية من عمرها.

وفازت أرديرن الشهر الماضي، بولاية ثانية في الانتخابات العامة، بعد أن قادت حزب العمال إلى نصر ساحق.

كما نالت إشادات عالمية لطريقة تعاملها الحازمة مع جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"