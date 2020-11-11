باشينيان: الاتفاق أنقذ ما لم يكن بإمكان قره باغ الاحتفاظ به

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن اتفاق وقف الحرب في إقليم قره باغ جنب الأرمن الانهيار الكامل لدفاعاتهم هناك، كما فسر سبب تضارب الأنباء عن مصير مدينة شوشا الاستراتيجية.

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وقال باشينيان في كلمة له بثها عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "هذه الوثيقة أعطتنا ما لم يكن بإمكاننا الاحتفاظ به، وفقا للتقديرات العسكرية وغيرها".

وأضاف: "بعد أن أصبحت ستيباناكيرت (عاصمة قره باغ) بلا حماية، كان هناك احتمال كبير أن يؤدي استمرار الأعمال القتالية إلى خسارتها، إضافة إلى مارتوني وعسكيران، لتصبح مناطق دفاعية وآلاف الجنود محاصرين".

وتابع: "كان ذلك سينتهي إلى انهيار كامل، وأخذا هذه التقديرات في الاعتبار، تم اتخاذ القرار (للتوقيع على الاتفاق)".

وأكد باشينيان أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية أبلغته بقلة الموارد المتاحة لمواصلة القتال، وأن القيادة السياسية شاركتها هذا الرأي.

وذكر رئيس الوزراء أنه جرت محاولتان لاستعادة مدينة شوشا بعد سيطرة القوات الأذربيجانية عليها الأحد، والتي نفتها يريفان على مدى أكثر من يوم، وقال: "فشلت إحدى المحاولتين، وفي الثانية تمكنت وحدة أرمنية من دخول المدينة، واختلاف الأنباء عمن يسيطر على المدينة، كان يرجع لتحركات تلك الوحدة".

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ورفض باشينيان اتهامات المعارضة بتسليمه شوشا للجانب الأذربيجاني بشكل متعمد.

والثلاثاء وقع باشينيان مع رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وأذربيجان إلهام علييف بيانا مشتركا نص على وقف إطلاق النار في قره باغ وسحب القوات الأرمنية منه وتسليم 3 مناطق متاخمة له لأذربيجان مع نشر قوات حفظ سلام روسية على خط التماس في المنطقة.

المصدر: وكالات