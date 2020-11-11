مقتل 3 وإصابة العشرات في اشتباكات بساحل العاج

أكدت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 في اشتباكات عنيفة، في معقل للمعارضة جنوب ساحل العاج على خلفية تصاعد التوتر في أعقاب الانتخابات الرئاسية.

وأوضح مصدر في الشرطة أن الاشتباكات تمت بالمناجل والأسلحة النارية.

ووقعت الاشتباكات في بلدة مباتو بعد احتجاجات لأنصار المعارضة في المنطقة، أدت إلى مواجهة مع السكان الموالين للرئيس الحسن واتارا، الذي فاز في انتخابات 31 أكتوبر بأغلبية ساحقة عقب مقاطعة المعارضة.

المصدر: "رويترز"