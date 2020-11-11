بومبيو: سنعقد محادثات اقتصادية مع تايوان الشهر الجاري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء، أن وكيل وزارة الخارجية كيث كراتش سيترأس محادثات اقتصادية مع تايوان هذا الشهر.

وفي مؤتمر صحفي له، قال بومبيو: "كراتش سيترأس حوار "الشراكة للازدهار الاقتصادي" مع تايوان في العشرين من نوفمبر الحالي".

وأضاف: "المحادثات ستشمل التعاون في مجالات عدة بينها ضمان سلامة سلاسل الإمداد وأمن أنظمة اتصالات الجيل الخامس".

وكراتش هو أكبر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يزور تايوان في أربعة عقود بعد اختياره لرئاسة حوار اقتصادي ثنائي جديد مع الجزيرة.

المصدر: "رويترز"