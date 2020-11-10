"نيويورك تايمز": الديمقراطيون سيحتفظون بالأغلبية في مجلس النواب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الحزب الديمقراطي حصل على 218 مقعدا ضروريا في النواب الأمريكي ما يمكنه من السيطرة في المجلس، مستشهدة بنتائج حساباتها الخاصة.

وحسب الصحيفة، فإن "الديمقراطيين فازوا بمقعد واحد فقط في الانتخابات من الحزب الجمهوري، لكنهم خسروا 6 مقاعد على الأقل، من المجموع".

من جهتها، أشارت قناة "فوكس نيوز"، إلى أن "الديمقراطيين حصلوا حتى الآن على 215 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي، بينما حصل الجمهوريون على 201 مقعد فقط".

وتوقعت قناة "سي إن إن" الأسبوع الماضي، أن "الديمقراطيين سيكونون قادرين على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب".

وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن "يكون للجمهوريين فرصة جيدة للاحتفاظ بالأغلبية".

المصدر: "وكالات"