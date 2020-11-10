زعيم الجمهوريين في الكونغرس: لن يكون هناك اضطراب في انتقال السلطة

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إنه لا يتوقع انتقالا مضطربا للسلطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى إدارة الرئيس المعلن انتخابه جو بايدن.

وفي تصريح له أمس الثلاثاء، أضاف: "لا أعتقد أنه سيكون لدينا انتقال متقطع للإدارة المقبلة. أعتقد أننا يجب أن نتوقف عن كل ما يزعجنا ولا نتصرف على هذا النحو غير العادي".

وأضاف: "سنجتاز هذه الفترة وسيؤدي الفائز اليمين الدستورية في 20 يناير 2021، تماما كما نفعل كل أربع سنوات منذ عام 1793".

المصدر: "سبوتنيك"