إصابة المحامية الإيرانية نسرين سوتوده بكورونا بعد أيام من إخلاء سبيلها

جاءت نتيجة فحص الكشف عن الإصابة بكورونا الذي أجري للمحامية الإيرانية الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده إيجابية، بعد بضعة أيام من خروجها من السجن وفق ما أعلنه زوجها.

وكتب زوج سوتوده رضا خندان، في منشور مقتضب على فيسبوك: "جاءت نتيجة فحص نسرين إيجابية اليوم. الأربعاء الماضي خلال لقائي نسرين في السجن، قالت إن فيروس كورونا المستجدّ تفشى في الجناح حيث هي وأن عددا من المعتقلين أصيبوا بالمرض. وهذا هو سبب استعجالها للمضي قدما في الحصول على إذن للخروج".

وتقضي سوتوده الحائزة في 2012 على جائزة "ساخاروف" التي يمنحها البرلمان الأوروبي، حكما بالحبس لمدة 12 عاما.

واعتقلت سوتوده التي سبق لها الدفاع عن نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على قوانين فرض الحجاب في يونيو 2018، وصدر العام الماضي حكم بسجنها.

المصدر: "أ ف ب"