متظاهرون يحطمون مكتب مؤسسة سوروس وسط يريفان

أفادت وسائل إعلام أرمنية اليوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين حطموا في يريفان مكتب صندوق المجتمع المفتوح، التابع لمؤسسات الملياردير الأمريكي جورج سوروس مهندس الثورات الملونة والانقلابات.

وفي وقت سابق، اقتحمت جموع من المحتجين مقري البرلمان والحكومة في يريفان واعتدى المتظاهرون بالضرب المبرح على رئيس البرلمان، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وإلغاء اتفاق قره باغ لوقف الحرب، الذي دافع عنه باشينيان واعتبره الخيار الوحيد في ظل تدهور الأوضاع على جبهات القتال في الإقليم.

المصدر: إنترفاكس