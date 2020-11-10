"سونا": 6 آلاف إثيوبي فروا إلى السودان هربا من معارك إثيوبيا

أفادت وكالة أنباء السودان بأن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال الدائر في إقليم تيغراي إلى السودان، قد تجاوز الـ6 آلاف.

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وقالت "سونا" إن عدد الإثيوبيين الذين وصلوا لمناطق اللقدي والقضيمة وحمداييت داخل الحدود السودانية، بلغ أكثر من 6000 شخص"، مشيرة إلى أن العالقين على الضفة الشرقية للنهر بانتظار العبور للعمق السوداني وعددهم في تزايد مستمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنها تتوقع دخول أكثر من 200 ألف إثيوبي خلال الأيام المقبلة لولاية القضارف، الأمر الذي يفوق قدرات وإمكانات معسكر الشجراب، مشيرة إلى أهمية إيجاد مواقع آمنة بعيدة عن الحدود لإيواء الفارين من الحرب.

المصدر: سونا