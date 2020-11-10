 
مباشر

"سونا": 6 آلاف إثيوبي فروا إلى السودان هربا من معارك إثيوبيا

أخبار العالم

Reuters
أفراد من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية يستعدون للتوجه إلى سانجا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4jj

أفادت وكالة أنباء السودان بأن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال الدائر في إقليم تيغراي إلى السودان، قد تجاوز الـ6 آلاف.

إقرأ المزيد
مسؤول حكومي: آلاف الإثيوبيين فروا إلى السودان هربا من المعارك
مسؤول حكومي: آلاف الإثيوبيين فروا إلى السودان هربا من المعارك

وقالت "سونا" إن عدد الإثيوبيين الذين وصلوا لمناطق اللقدي والقضيمة وحمداييت داخل الحدود السودانية، بلغ أكثر من 6000 شخص"، مشيرة إلى أن العالقين على الضفة الشرقية للنهر بانتظار العبور للعمق السوداني وعددهم في تزايد مستمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنها تتوقع دخول أكثر من 200 ألف إثيوبي خلال الأيام المقبلة لولاية القضارف، الأمر الذي يفوق قدرات وإمكانات معسكر الشجراب، مشيرة إلى أهمية إيجاد مواقع آمنة بعيدة عن الحدود لإيواء الفارين من الحرب.

المصدر: سونا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا