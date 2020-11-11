موسكو بانتظار رد باريس وبرلين على خطة كييف لتطبيق اتفاقات مينسك

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيريه الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لودريان للرد على خطة كييف الجديدة الخاصة بتطبيق اتفاقات مينسك لتسوية النزاع في دونباس.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن لافروف طلب من ماس ولودريان تقييم تصريحات رئيسي الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية (روسيا - أوكرانيا - منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) ليونيد كرافتشوك وأليكسي ريزنيكوف، بخصوص "خطة الخطوات المشتركة" لتطبيق اتفاقات مينسك.

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وذكر البيان أن لافروف طالب نظيريه في ألمانيا وفرنسا تقييم مدى تماشي تصريحات المسؤولين الأوكرانيين مع "اتفاق التسوية" الموقع في مينسك عام 2015.

وأشارت الوزارة إلى أن موسكو بانتظار رد باريس وبرلين كشريكتين لموسكو في الوساطة لتسوية النزاع.

المصدر: تاس