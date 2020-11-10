الأمم المتحدة تشكر روسيا على وضع حد للحرب في قره باغ

أعربت منظمة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن شكرها لروسيا على جهودها التي أفضت إلى وقف الحرب في إقليم قره باغ.

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وفي موجز صحفي قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن ممتنون جدا للسلطات الروسية على ما حققته، بما يبعث الأمل في إنهاء معاناة المدنيين".

وقال دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، شعر بالارتياح لوقف إطلاق النار في قره باغ، بعد أكثر من 40 يوما على القتال.

وأضاف أن "الأمم المتحدة على اتصال مع ممثلي روسيا بما يتيح لنا فهم كيفية دعمنا الاتفاق".

المصدر: تاس